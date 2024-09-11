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В Омской области восстанавливают свиноферму после крупного пожара

Помещение почти готово возобновить работу.

Источник: Reuters

В селе Александровка Азовского района практически восстановили свиноводческий комплекс после пожара в сентябре прошлого года. Об этом рассказал министр сельского хозяйства Николай Дрофа в своём телеграм-канале.

В прошлом году 5 сентября загорелось помещение крестьянско-фермерского хозяйства «Люфт». Сейчас фермеры завозят животных обратно — их будет около 8 000 голов, а объём производства свинины превысит 2 000 тонн в живом весе.

«Комплекс отвечает всем современным стандартам свиноводческого производства и соответствует высшему уровню биологической защиты», — сообщает министр.

В регионе реализуется три крупных инвестиционных проекта в отрасли свиноводства.

сельское хозяйство