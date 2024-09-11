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Пермский край простился с погибшим два месяца назад в СВО Фидарисом Шариповым

В зоне проведения СВО житель Бардымского округа проходил службу по контракту гранатометчиком.

Глава Бардымского муниципального округа Халиль Алапанов сообщил о гибели в зоне проведения СВО на Украине рядового Шарипова Фидариса Габдулазяновича. Уроженец деревни Конюково погиб при выполнении боевой задачи около двух месяцев назад. Прощание с земляком на родной земле состоялось 11 сентября.

Фидарис Шарипов родился 21 марта 1985 года в деревне Конюково Бардымского района. Окончил Бардымскую среднюю школу № 2, продолжил обучение в профессиональном училище в Барде. Срочную службу проходил в морской пехоте.

В июне этого года Фидарис Габдулазянович подписал контракт с Минобороны РФ, его направили для участия в спецоперации на Украине. Военную службу проходил на должности помощника гранатометчика мотострелкового полка. Погиб 18 июля в возрасте 39 лет.

Глава и администрация Бардымского муниципального округа выражают соболезнования родным и близким погибшего земляка.