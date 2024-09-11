Пермский край простился с погибшим два месяца назад в СВО Фидарисом Шариповым

В июне этого года Фидарис Габдулазянович подписал контракт с Минобороны РФ, его направили для участия в спецоперации на Украине. Военную службу проходил на должности помощника гранатометчика мотострелкового полка. Погиб 18 июля в возрасте 39 лет.