На снятом на месте боя и переданном в распоряжение РИА Новости видео отчетливо видны как минимум 4 уничтоженных российскими морпехами украинских штурмовика.
«Российские морпехи из 155-й бригады ТОФ в рамках контрнаступления в Курской области уничтожили у населенного пункта Гордеевка подразделение мотопехоты украинской армии, принадлежавшее 22-отдельной механизированной бригаде ВСУ», — рассказал собеседник агентства.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 11 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,2 тысячи военных, 96 танков.