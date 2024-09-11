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Морпехи уничтожили украинскую группу мотопехоты в Курской области

КУРСК, 11 сен — РИА Новости. Морские пехотинцы 155-й бригады Тихоокеанского флота во время контрнаступления в Курской области уничтожили у населенного пункта Гордеевка группу украинских военных из 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.

Источник: © РИА Новости

На снятом на месте боя и переданном в распоряжение РИА Новости видео отчетливо видны как минимум 4 уничтоженных российскими морпехами украинских штурмовика.

«Российские морпехи из 155-й бригады ТОФ в рамках контрнаступления в Курской области уничтожили у населенного пункта Гордеевка подразделение мотопехоты украинской армии, принадлежавшее 22-отдельной механизированной бригаде ВСУ», — рассказал собеседник агентства.

Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 11 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,2 тысячи военных, 96 танков.