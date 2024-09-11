Минздрав сообщил о попавшей в больницу после обрушения стены дома пермячке

Минздрав Пермского края сообщил сайту perm.aif.ru о состоянии жительницы общежития с рухнувшей стеной в Перми, госпитализированной после инцидента.
Речь идёт о происшествии, которое случилось в Перми утром 11 сентября. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что стена общежития на улице Клары Цеткин рухнула на стыке первого этажа и подвала. После инцидента на место выехали сотрудники экстренных служб, следователи СУ СКР региона, представители прокуратуры и глава Перми Соснин. В Минтербезе Пермского края сообщили, что в инциденте никто не пострадал.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что с места происшествия была госпитализирована одна из жительниц дома. Уточнялось, что женщине стало плохо уже после обрушения. Муж пермячки рассказал perm.aif.ru, что ему позвонили на работу и сказали, что его супруга находится в реанимации. Сообщалось, что у неё имеется подозрение на инсульт.
В Минздраве Пермского края подтвердили сайту perm.aif.ru, что женщина была госпитализирована и рассказали о её состоянии.
«В результате падения перегородок в доме на Клары Цеткин, 13 никто не пострадал. Однако, само происшествие сказалось на самочувствии пожилой женщины, она госпитализирована в больницу. В настоящее время она продолжает лечение, находится в состоянии средней степени тяжести», — рассказали в министерстве perm.aif.ru.
Напомним, после инцидента СУ СКР Пермского края была организована проверка по двум статьям УК РФ. Сотрудники выехали на место происшествия и осмотрели его. Как рассказал замглавы Перми Алексей Туров, администрацией было принято решение о введении режима ЧС.