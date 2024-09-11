Минздрав сообщил о попавшей в больницу после обрушения стены дома пермячке

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что с места происшествия была госпитализирована одна из жительниц дома. Уточнялось, что женщине стало плохо уже после обрушения. Муж пермячки рассказал perm.aif.ru, что ему позвонили на работу и сказали, что его супруга находится в реанимации. Сообщалось, что у неё имеется подозрение на инсульт.