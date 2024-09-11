В Иртыше под Омском выявили повышенную концентрацию вредного вещества

По данным ведомства, в пробах, взятых в Иртыше 2 сентября 2024 года в черте села Татарка, обнаружили 0,043 мкг/дм³ ртути. Пробы, по данным специалистов, отбирались в черте села Татарка Черлакского района Омской области.