В Иртыше под Омском выявили повышенную концентрацию вредного вещества

По данным ведомства, в пробах, взятых в Иртыше 2 сентября 2024 года в черте села Татарка, обнаружили 0,043 мкг/дм³ ртути. Пробы, по данным специалистов, отбирались в черте села Татарка Черлакского района Омской области.
Напомним, в последний раз повышенную концентрацию ртути зафиксировали в Иртыше в апреле 2024 года в Омске.
Отметим, согласно данным из открытых источников, значение ПДК растворенных форм ртути для водных объектов рыбохозяйственного назначения составляет 0,01 мкг/дм³, а для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования — 0,5 мкг/дм³.