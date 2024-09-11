МВД накрыло сеть узлов связи для подмены номеров телефонных мошенников



«Участники организованной группы действовали по указанию анонимного куратора, который находился за пределами Российской Федерации. Он через Интернет вербовал молодых людей и бесконтактным способом передавал им сим-боксы, с помощью которых номера звонивших менялись на российские», — рассказала Волк.



Соучастники устанавливали и настраивали оборудование в арендованных квартирах и обеспечивали регулярную замену заблокированных сим-карт. Чтобы скрыть расположение сим-боксов, каждые несколько дней их перевозили в другое место.



Во время обысков оперативники изъяли 39 единиц сетевого оборудования и задержали 26 подозреваемых. По данным МВД, преступники использовали более 8 тыс. телефонных номеров, с помощью которых были совершены не менее 100 мошенничеств.



В апреле сотрудники МВД и ФСБ изъяли 277 тыс. SIM-карт, 937 SIM-банков и 11 серверных станций, которые позволяли преступникам совершать более 40 млн мошеннических звонков в сутки.



В пресс-службе МВД сообщили, что правоохранители нарушили работу «крупных локаций криминального телефонного трафика, которые позволяли сообщникам звонить с территории Украины и производить хакерские атаки». Целью этих атак, по данным ведомства, была дестабилизация работы коммерческих организаций и органов госвласти России.



Обыски были проведены по 177 адресам в 42 регионах России. Обвинения в совершении дистанционных хищений денег с банковских счетов граждан были предъявлены 44 фигурантам.