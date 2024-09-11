Алаудинов заявил об освобождении около 10 населенных пунктов под Курском

К примеру, если говорить об операции, то тогда в ней должны участвовать общевойсковые (танковые) армии и армейские корпуса. Контрудар, как правило, наносится силами как минимум объединения (то есть армии). А по имеющейся информации, пока в боевых действиях на западе Курской области замечена всего одна дивизия, и та воздушно-десантная — 106-я вдд (пункт постоянной дислокации — г. Тула).