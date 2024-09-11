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В Екатеринбурге экс-чиновницу ждет суд за коррупцию

Ей вменяют получение более 800 тысяч рублей.

В Екатеринбурге бывшая сотрудница одного из учреждений отдана под суд за коррупцию. Об этом сообщает СКР.

Женщину 1972 года рождения обвиняют в получении взятки через посредника, сопряженное с ее вымогательством. По данным следствия, она получила свыше 800 тысяч рублей за покровительство, оказанное представителям двух организаций при поставках в детсады продуктов питания.

Начальник пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых добавил, что преступные факты выявили сотрудники подразделения по противодействию коррупции. И они оказывали представителям СКР помощь в расследовании.