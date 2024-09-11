Суд вынес приговор за падение листа кровли на ребенка в Новосибирске

Ленинский районный суд вынес приговор руководителю стройорганизации, по вине которого пострадал ребенок. В августе 2023 года порыв ветра снес часть кровли со здания детского сада. Один из фрагментов травмировал 5-летнюю воспитанницу. У девочки диагностировали черепно-мозговую травму. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ).