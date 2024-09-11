Жильцам дома на улице Клары Цеткин предложили варианты жилья для размещения

В Перми после обрушения в доме на ул. Клары Цеткин, 13 ограничили доступ жильцов в здание. Охрану имущества организовали полиция и частная охранная организация. Всем жильцам аварийного дома предложили варианты жилья для размещения — в маневренном фонде города, гостинице или общежитии.
Предварительно установлено, в жилом доме на ул. Клары Цеткин, 13 утром 11 сентября произошло падение перегородок между первым этажом и подвалом здания. Несущие стены на первом этаже остались в целости.
Полная оценка разрушений станет известна после проведения работ по разбору обрушившихся конструкций. Специалистам предстоит определить степень повреждения и возможность дальнейшей эксплуатации здания, а также необходимые мероприятия по его укреплению.
На месте ЧП работают 9 единиц техники и 64 сотрудника, которые проводят аварийно-спасательные работы. Коммунальные службы оперативно отключили водоснабжение, электричество и газ.
В городской администрации «КП-Пермь» сообщили, что жильцы дома в сопровождении спасателей могут забрать необходимые вещи и документы. Из здания эвакуировали 22 человека, пострадавших нет.
В общественном центре на ул. Клары Цеткин, 21а начал работу оперативный штаб. Организована горячая линия для всех жильцов пострадавшего дома по тел. 244−40−13.
Мэр Перми об обрушении жилого дома: «Надо разбираться, почему нельзя было предупредить эту ситуацию». Власти Перми ввели режим ЧС после обрушения в жилом доме.
Следователи начали проверку факта обрушения в доме на ул. Клары Цеткин. Краевое следственное управление проведет проверку по признакам халатности и небезопасному оказанию услуг.