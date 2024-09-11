Жильцам дома на улице Клары Цеткин предложили варианты жилья для размещения

В Перми после обрушения в доме на ул. Клары Цеткин, 13 ограничили доступ жильцов в здание. Охрану имущества организовали полиция и частная охранная организация. Всем жильцам аварийного дома предложили варианты жилья для размещения — в маневренном фонде города, гостинице или общежитии.