Скорая не приехала к травмированному ребенку в Красноярском крае

Об этом рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Все началось с сообщений в СМИ о том, что 9-летний мальчик, получивший травмы при падении с велосипеда в городе Артемовск, не смог своевременно получить необходимую медицинскую помощь. Инцидент произошел 7 сентября 2024 года. По информации СМИ, скорая помощь, вызванная на место происшествия, так и не приехала. Лишь на следующий день ребенка осмотрела медицинская бригада.
Учитывая тяжесть состояния мальчика, было принято решение о его экстренной транспортировке санавиацией в Краевую детскую больницу Красноярска. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Региональное управление Следственного комитета РФ начало процессуальную проверку по факту возможного нарушения прав ребенка при оказании медицинской помощи. Следователи уже изъяли медицинскую документацию, опрашивают врачей, оказывавших помощь ребенку, а также его родственников.