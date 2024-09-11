Скорая не приехала к травмированному ребенку в Красноярском крае

Все началось с сообщений в СМИ о том, что 9-летний мальчик, получивший травмы при падении с велосипеда в городе Артемовск, не смог своевременно получить необходимую медицинскую помощь. Инцидент произошел 7 сентября 2024 года. По информации СМИ, скорая помощь, вызванная на место происшествия, так и не приехала. Лишь на следующий день ребенка осмотрела медицинская бригада.