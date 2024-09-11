В Нижнем Тагиле полностью расселен пострадавший от взрыва газа дом на Сибирской

По данным управления по учету и распределению жилья мэрии, сегодня, 11 сентября, было заключено последнее соглашение с собственниками. Документы оформлены на все жилые помещения, которые находились в доме на Сибирской, 81. Были заключены два договора социального найма жилого помещения, а также 79 соглашений на предоставление компенсационных выплат за жилье. Сумма выплат составила более 316 млн рублей.