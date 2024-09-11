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В Черном море сорвали попытку ВСУ захватить российскую буровую установку

Минобороны: пресечена попытка ВСУ захватить установку «Крым-2» в Черном море.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российские войска ночью сорвали попытку ВСУ захватить самоподъемную буровую установку «Крым-2» в Черном море, сообщило Минобороны.

«Для захвата российской буровой вышки главным управлением разведки минобороны Украины был направлен морской десант из четырнадцати американских катеров Willard “Sea Force” с военнослужащими сил специальных операций ВМС Украины», — уточнили в ведомстве.

Силы Черноморского флота и российские военнослужащие потопили восемь морских катеров и уничтожили до 80 боевиков сил специальных операций Украины.

Еще шесть украинских катеров ретировались, даже не сделав попыток забрать остававшихся в воде раненых украинских военнослужащих, добавили в Минобороны.

«Очередная приуроченная к приезду 11 сентября на Украину высоких представителей США и европейских стран “медийная операция” киевского режима в акватории Черного моря захлебнулась в крови и унесла жизни многих десятков украинских военнослужащих», — заключили в министерстве.

Сегодня в Киев прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.