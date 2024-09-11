В Черном море сорвали попытку ВСУ захватить российскую буровую установку

«Сегодня ночью была сорвана попытка киевского режима захватить в акватории Черного моря российскую самоподъемную буровую установку “Крым-2”. Для захвата российской буровой вышки главным управлением разведки минобороны Украины был направлен морской десант из четырнадцати американских катеров Willard “Sea Force” с военнослужащими сил специальных операций ВМС Украины», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что в ходе боя силами Черноморского флота и российскими военнослужащими, выполняющими задачи охраны и обороны буровой вышки, были потоплены восемь морских катеров и уничтожено до 80 украинских военнослужащих сил специальных операций.
Еще шесть украинских катеров ретировались, даже не сделав попыток забрать остававшихся в воде раненых украинских военнослужащих, добавили в Минобороны.
«Очередная приуроченная к приезду 11 сентября на Украину высоких представителей США и европейских стран “медийная операция” киевского режима в акватории Черного моря захлебнулась в крови и унесла жизни многих десятков украинских военнослужащих», — заключили в министерстве.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в Киев прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.