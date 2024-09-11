В Самаре мужчина погиб из-за пожара на улице Авроры 11 сентября

В Самаре днем в среду, 11 сентября, пользователи социальных сетей стали массово выкладывать кадры возгорания на улице Авроры. Специалисты оперативно отреагировали на сообщение и прибыли на место происшествия, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.
Сообщение о возгорании поступило в 14:06. Пожар зафиксировали в Железнодорожном районе, на улице Авроры, 44. В 14:40 удалось локализовать пожар, а в 14:44 полностью ликвидировать, отметили в ведомстве.
Площадь пожара составила 80 квадратных метров. К сожалению, во время возгорания погиб мужчина. Пожарные и сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.