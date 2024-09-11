В Самаре мужчина погиб из-за пожара на улице Авроры 11 сентября

В Самаре днем в среду, 11 сентября, пользователи социальных сетей стали массово выкладывать кадры возгорания на улице Авроры. Специалисты оперативно отреагировали на сообщение и прибыли на место происшествия, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.