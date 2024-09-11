Водитель кран-борта оборвал провода двух ЛЭП и обесточил пригород Перми

Водитель кран-борта во время движения оборвал провода сразу двух ЛЭП. В результате чего, несколько домов, расположенных в селе Култаево и в деревне Кичаново, остались без электричества. Инцидент произошел в понедельник, 9 сентября, сообщили в пресс-службе филиала «Россети Урал»- «Пермэнерго».
Выяснилось, что водитель кран-борта ехал по улице Советской, не переведя стрелу манипулятора из рабочего положения в транспортное. В результате поднятой стрелой он оборвал провода сразу двух воздушных линий электропередач напряжением 0,4 и 10 киловольт. Сам водитель только чудом не пострадал.
Устранением нарушения занималась бригада энергетиков Култаевского РЭС. Обесточенные дома поэтапно запитывали по резервным схемам. Одновременно велись работы по восстановлению поврежденных электросетей. В кратчайшие сроки нарушенное электроснабжение было восстановлено.
Сообщается, что в полицию написано заявление для привлечения водителя-нарушителя к ответственности. Решается вопрос о взыскании ущерба, причиненного его действиями.