Водитель кран-борта оборвал провода двух ЛЭП и обесточил пригород Перми

Водитель кран-борта во время движения оборвал провода сразу двух ЛЭП. В результате чего, несколько домов, расположенных в селе Култаево и в деревне Кичаново, остались без электричества. Инцидент произошел в понедельник, 9 сентября, сообщили в пресс-службе филиала «Россети Урал»- «Пермэнерго».