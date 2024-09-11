Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два вагона сошли с рельсов из-за гнилых шпал на станции Вихоревка

Прокуратура также нашла нарушения в действиях локомотивной бригады.

Братская транспортная прокуратура провела проверку после схода двух вагонов на станции Вихоревка. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, причиной схода пригородного электропоезда 9 июля стали гнилые шпалы.

— В действиях локомотивной бригады также выявлены нарушения при выполнении маневровых работ в части не остановки перед стрелочным переводом, — пояснили правоохранители.

Начальникам дистанции пути и вагонного депо в Вихоревке были внесены представления, после них нарушения устранили, а должные лица привлекли к дисциплинарной ответственности. Также семи людям, работающим на предприятиях, были назначены штрафы за нарушение безопасности и эксплуатации ж/д транспорта.