Два вагона сошли с рельсов из-за гнилых шпал на станции Вихоревка

Братская транспортная прокуратура провела проверку после схода двух вагонов на станции Вихоревка. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, причиной схода пригородного электропоезда 9 июля стали гнилые шпалы.
— В действиях локомотивной бригады также выявлены нарушения при выполнении маневровых работ в части не остановки перед стрелочным переводом, — пояснили правоохранители.
Начальникам дистанции пути и вагонного депо в Вихоревке были внесены представления, после них нарушения устранили, а должные лица привлекли к дисциплинарной ответственности. Также семи людям, работающим на предприятиях, были назначены штрафы за нарушение безопасности и эксплуатации ж/д транспорта.