Два вагона сошли с рельсов из-за гнилых шпал на станции Вихоревка

Начальникам дистанции пути и вагонного депо в Вихоревке были внесены представления, после них нарушения устранили, а должные лица привлекли к дисциплинарной ответственности. Также семи людям, работающим на предприятиях, были назначены штрафы за нарушение безопасности и эксплуатации ж/д транспорта.