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Челябинец во время ожидания такси убил прохожего

Мужчину нашли и задержали сотрудники челябинской полиции. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Тело погибшего мужчины нашла его супруга, когда вернулась домой. Как оказалось, раненный на тот момент 42-летний челябинец успел добраться до квартиры, где умер от полученных повреждений.

Само же преступление, по данным областного полицейского Главка, произошло во дворе дома на улице Молодежной. Между двумя мужчинами (один из которых стоял в ожидании приезда такси), завязался разговор, переросший в конфликт, а после — в поножовщину. После этого второй участник инцидента уехал на приехавшей к нему машине.

«В короткие сроки оперативниками установлена личность подозреваемого и его возможное местонахождение. Злоумышленник был задержан и доставлен в районный отдел полиции», — прокомментировали в ГУ МВД России по Челябинской области.

В СУ СК России по Челябинской области возбудили уголовное дело по статье «убийство». Задержанного челябинца отправили под стражу. Следователи продолжают расследование преступления.