Челябинец во время ожидания такси убил прохожего

Само же преступление, по данным областного полицейского Главка, произошло во дворе дома на улице Молодежной. Между двумя мужчинами (один из которых стоял в ожидании приезда такси), завязался разговор, переросший в конфликт, а после — в поножовщину. После этого второй участник инцидента уехал на приехавшей к нему машине.