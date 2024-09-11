Блогер Артур Машурян устроил стрельбу возле бара в Москве

В МВД добавили, что задержанный доставлен в ОМВД России по району Южное Бутово для выяснения всех обстоятельств произошедшего. «Пострадавших в результате инцидента нет», — подчеркнули в главке. По данному факту проводится проверка, ее ход и результаты находятся на контроле в Зюзинской межрайонной прокуратуре, говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.