Блогер Артур Машурян устроил стрельбу возле бара в Москве

«В одном из ночных увеселительных заведений на Веневской улице между посетителем и сотрудником охраны произошел конфликт, в результате которого гость, 34-летний москвич, произвел несколько выстрелов в сторону входной группы из огнестрельного оружия. Незамедлительно прибывшими на место полицейскими оружие изъято, а мужчина задержан», — сказали в пресс-службе.
В МВД добавили, что задержанный доставлен в ОМВД России по району Южное Бутово для выяснения всех обстоятельств произошедшего. «Пострадавших в результате инцидента нет», — подчеркнули в главке. По данному факту проводится проверка, ее ход и результаты находятся на контроле в Зюзинской межрайонной прокуратуре, говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.
В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что задержанным оказался блогер Артур Машурян. В Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) у него почти 60 тыс. подписчиков. Стрельбу он открыл из автомата Калашникова (АК-74).