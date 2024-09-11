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Блогер Артур Машурян устроил стрельбу возле бара в Москве

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил стрельбу возле одного из ночных увеселительных заведений на Веневской улице на юго-западе Москвы после конфликта с охранником, стрелявший задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Источник: РИА "Новости"

«В одном из ночных увеселительных заведений на Веневской улице между посетителем и сотрудником охраны произошел конфликт, в результате которого гость, 34-летний москвич, произвел несколько выстрелов в сторону входной группы из огнестрельного оружия. Незамедлительно прибывшими на место полицейскими оружие изъято, а мужчина задержан», — сказали в пресс-службе.

В МВД добавили, что задержанный доставлен в ОМВД России по району Южное Бутово для выяснения всех обстоятельств произошедшего. «Пострадавших в результате инцидента нет», — подчеркнули в главке. По данному факту проводится проверка, ее ход и результаты находятся на контроле в Зюзинской межрайонной прокуратуре, говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что задержанным оказался блогер Артур Машурян. В Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) у него почти 60 тыс. подписчиков. Стрельбу он открыл из автомата Калашникова (АК-74).