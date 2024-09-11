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В Вахитовском суде допросили первых трех потерпевших по делу Finiko

В Вахитовском районном суде Казани начался допрос первых потерпевших по делу финансовой пирамиды Finiko. Сегодня опросили трех человек. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в пресс-службе Вахитовского суда.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что по делу финансовой организации фигурирует 161 потерпевший и почти тысяча свидетелей.

Вахитовский суд приговорил участницу Finiko Лилию Нуриеву к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Верховный суд признал этот приговор законным.

Женщину осудили по двум уголовным статьям: ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе). Таким образом, Верховный суд Татарстана признал Finiko преступным сообществом.

По версии следствия, с 2018 года по 2021 год сооснователь Finiko Кирилл Доронин с Ильгизом Шакировым, Диной Ахметзяновой, Андреем Галущенко, Анной Сериковой, Баиром Самбуевым, Антоном Семыкиным, Аленой Ларионовой, Екатериной Бозоевой и Екатериной Казачковой создали финансовую организацию, чтобы присваивать себе денежные средства граждан. Участники сообщества похитили свыше 209 млн руб. пользователей интернет-проекта «Finiko».