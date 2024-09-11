В Вахитовском суде допросили первых трех потерпевших по делу Finiko

По версии следствия, с 2018 года по 2021 год сооснователь Finiko Кирилл Доронин с Ильгизом Шакировым, Диной Ахметзяновой, Андреем Галущенко, Анной Сериковой, Баиром Самбуевым, Антоном Семыкиным, Аленой Ларионовой, Екатериной Бозоевой и Екатериной Казачковой создали финансовую организацию, чтобы присваивать себе денежные средства граждан. Участники сообщества похитили свыше 209 млн руб. пользователей интернет-проекта «Finiko».