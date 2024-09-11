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Специалисты в Москве не нашли у мертвых птиц патогенных вирусов

В этом году не выявили никаких возбудителей особо опасных болезней.

Источник: Freepik

Специалисты комитета ветеринарии Москвы не нашли у обследованных мертвых уток и лебедей в поселении Первомайское высокопатогенных заболеваний. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комитет.

Трупы диких водоплавающих птиц нашли на территории столицы. При обследовании у них нашли признаки панкреатогенного эндотоксикоза.

«Специалистами государственной ветеринарной службы осуществляются обходы мест миграционных остановок перелетной дикой водоплавающей птицы, а также скоплений синантропной и дикой водоплавающей птицы с отбором проб биологического и патологического материала для проведения лабораторных исследований», — уточнили там.

По их сведениям, в этом году также не выявили никаких возбудителей особо опасных болезней, из чего был сделан вывод, что территория ТиНАО благополучна по заразным болезнями птиц.

Ранее в межрайонной природоохранной прокуратуре столицы анонсировали проверку из-за гибели птиц, которые могли скончаться из-за загрязнения водоема в Первомайском. Тем временем в РФ сохраняется высокий уровень риска распространения птичьего гриппа, предупредили в Роспотребнадзоре. Тем, кто работает с птицей, необходимо сделать прививку, посоветовали там.

флора и фауна