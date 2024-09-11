Специалисты в Москве не нашли у мертвых птиц патогенных вирусов

Специалисты комитета ветеринарии Москвы не нашли у обследованных мертвых уток и лебедей в поселении Первомайское высокопатогенных заболеваний. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комитет.
Трупы диких водоплавающих птиц нашли на территории столицы. При обследовании у них нашли признаки панкреатогенного эндотоксикоза.
«Специалистами государственной ветеринарной службы осуществляются обходы мест миграционных остановок перелетной дикой водоплавающей птицы, а также скоплений синантропной и дикой водоплавающей птицы с отбором проб биологического и патологического материала для проведения лабораторных исследований», — уточнили там.
По их сведениям, в этом году также не выявили никаких возбудителей особо опасных болезней, из чего был сделан вывод, что территория ТиНАО благополучна по заразным болезнями птиц.
Ранее в межрайонной природоохранной прокуратуре столицы анонсировали проверку из-за гибели птиц, которые могли скончаться из-за загрязнения водоема в Первомайском. Тем временем в РФ сохраняется высокий уровень риска распространения птичьего гриппа, предупредили в Роспотребнадзоре. Тем, кто работает с птицей, необходимо сделать прививку, посоветовали там.