В Ростовской области рассмотрят дело о попытке передачи подкупа в 1 млн рублей

Суд в Ростовской области рассмотрит дело несостоявшегося посредника при взяточничестве (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба управления СК России по донскому региону.
По данным следствия, в феврале 2024 года мужчина договорился со своим знакомым и получил от двух предпринимателей более 1 млн рублей. Эти деньги предполагалось передать тем, кто мог закрыть глаза на таможенные нарушения при торговле электронной техникой.
— До передачи денег предприниматели обратились к правоохранителям. В итоге подозреваемого задержали сотрудники УФСБ, при этом деньги были изъяты, — отмечают пресс-службе управления СК России по Ростовской области.
Добавим, посредничество во взяточничестве наказывается штрафом до 1 млн рублей с запретом на определенный вид деятельности. Еще одна мера воздействия — от 7 до 12 лет лишения свободы. Какое наказание могут определить с учетом покушения на посредничество, неизвестно.