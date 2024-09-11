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Главного муфтия Таджикистана ранили при нападении

ДУШАНБЕ, 11 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета улемов Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода получил ножевое ранение возле центральной мечети Душанбе, преступник задержан. Об этом сообщает пресс-центр министерства внутренних дел республики.

Источник: AP 2023

«Сегодня в 17:20 (15:20 мск — прим. ТАСС) человек после молитвы около центральной мечети города Душанбе ранил колюще-режущим предметом председателя Совета улемов Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзоду», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что нападавший задержан.

В сообщении говорится, что по этому факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия. Муфтий получил легкое ранение и после медицинского обследования отправлен домой.

Пострадавшему 61 год, он является уроженцем Таджикистана. Совет улемов Абдулкодирзода возглавляет с 2010 года, имеет ученую степень по философии, религиозное образование получил в Пакистане. Совет является единственным в Таджикистане органом, имеющим право издавать фетвы — решения по каким-либо вопросам на основании мусульманского права. Таджикистан является светским государством, в законах закреплена свобода вероисповедания.

Центральная мечеть на севере Душанбе является крупнейшей в стране и рассчитана на 180 тыс. человек.

расследование
религии