Главного муфтия Таджикистана ранили при нападении

Пострадавшему 61 год, он является уроженцем Таджикистана. Совет улемов Абдулкодирзода возглавляет с 2010 года, имеет ученую степень по философии, религиозное образование получил в Пакистане. Совет является единственным в Таджикистане органом, имеющим право издавать фетвы — решения по каким-либо вопросам на основании мусульманского права. Таджикистан является светским государством, в законах закреплена свобода вероисповедания.