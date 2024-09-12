Reuters установил личности пропавших без вести в бою в Мали «вагнеровцев»



Агентство на основе открытых данных, сообщений боевиков и родственников, интервью с близкими «вагнеровцев» и анализа видеозаписей с места событий при помощи программы для распознавания лиц установило личности 23 пропавших без вести бойцов ЧВК и еще двоих попавших в плен.



Мать 31-летнего Вадима Евсюкова — Маргарита Гончарова — рассказал Reuters, что ее сын отбывал наказание, связанное с наркотиками, а в 2022 году стал бойцом ЧВК. В боях на Украине он возглавил взвод в 500 человек. Вернувшись из зоны боевых действий, Евсюков работал портным, а в апреле тайно отправился в Африку, чтобы присоединиться к своему бывшему командиру, рассказала женщина. Она добавила, что пыталась отговаривать сына.



Министерство обороны России, Министерство иностранных дел и ЧВК «Вагнер» не ответили на запросы Reuters о комментариях к этой истории.



Бойцы ЧВК «Вагнер» обеспечивали безопасность разных структур и месторождений в Мали и других африканских странах в течение нескольких лет, а также принимали участие в конфликте на Украине. После попытки мятежа основателя компании Евгения Пригожина в 2023 году глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что власти Мали установили официальные контакты с Москвой, поэтому российские инструкторы продолжили там работать.



28 июля повстанческое движение Мали «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD) сообщило, что в районе Тинзауатен недалеко от границы с Алжиром туареги убили и ранили десятки солдат правительственных войск и вагнеровцев, а также взяли нескольких в плен. В ЧВК подтвердили потери среди бойцов группы и Вооруженных сил Мали, но не назвали точное число погибших, раненых или взятых в плен. Малийские власти сообщили о гибели двух своих солдат и ранении еще десяти.



Местный чиновник заявил AFP, что «по меньшей мере 15 бойцов “Вагнера” были убиты и взяты в плен». По данным CSP-PSD, в ходе боев погибли 84 бойца ЧВК «Вагнер» и 47 солдат правительственных войск. Источник ТАСС рассказывал о гибели в столкновении администратора близкого к ЧВК телеграм-канала Grey Zone Никиты Федянина.



29 июля официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов заявил, что малийские повстанцы получили от Украины всю необходимую информацию, позволившую провести военную операцию против российской ЧВК. Позже он сказал, что не говорил о причастности ГУР Украины к нападению.



Le Monde писала, что Украина занимается обучением туарегов использованию дронов. The Times сообщала, что глава ГУР Кирилл Буданов планировал атаку на ЧВК «Вагнер» в Мали с прошлого года.



На этом фоне Мали и Нигер разорвали дипломатические отношения с Украиной, а также совместно с Буркина-Фасо обратились в Совбез ООН, обвинив Киев в поддержке терроризма. Киев отверг подобные обвинения. В украинском МИДе подчеркнули, что придерживаются норм международного права, нерушимости суверенитета и территориальной целостности других стран.



Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о решении Украины открыть «второй фронт» в Африке.