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В детском лагере Туапсе в бассейне захлебнулся 9-летний ребенок

Едва не утонувшую в бассейне девочку откачали в больнице.

Источник: Комсомольская правда

В детском-оздоровительном лагере «Созвездие» в селе Ольгинка едва не утонул девятилетний ребенок. Группа ребят в бассейне находились в сопровождении вожатых. В какой-то момент одна из девочек перестала подавать признаки жизни.

«Предварительно установлено, что 11 сентября, находясь в сопровождении вожатых, группа детей купалась в бассейне. Несовершеннолетняя захлебнулась водой и перестала подавать признаки жизни. На месте оказана первая медицинская помощь, проведены реанимационные мероприятия», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сейчас школьница находится больнице Туапсе. По факту несчастного случая проходит прокурорская проверка.

Прокуратура