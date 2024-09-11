Балицкий заявил об отправке штурмового батальона из Запорожья в Курскую область

Российские Telegram-каналы сообщают о начале российского контрнаступления в Курской области. Военные РФ зашли в Гордеевку и наступают в районах Апанасовки и Мартыновки. Одновременно поступает информация о попытке ВСУ прорвать границу на новом направлении — в Глушковском районе Курской области. На этом фоне в регион направили штурмовой батальон из Запорожской области. Что проходит в Курской области — в материале «Газеты.Ru».