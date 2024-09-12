Блинкен доложит Байдену об итогах переговоров с Зеленским по ударам вглубь РФ

Во время общения со СМИ во Вьетнаме российского лидера спросили, можно ли считать обстрелы Белгорода и в целом российской территории актом агрессии. «Это требует дополнительного исследования, но это близко к тому. Мы это анализируем… Те, кто поставляет это оружие, считают, что они с нами не воюют, но я и сказал, в том числе и в Пхеньяне, что мы тогда оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира, имея в виду наши договоренности с Корейской Народно-Демократической республикой, и я этого не исключаю», — ответил Путин.