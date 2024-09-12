Шесть сотрудников БАПОР погибли при авиаударах по лагерю беженцев в Газе

«Это самое большое число погибших среди наших сотрудников в результате одного инцидента», — сказано в заявлении БАПОР, размещенном в соцсети Х. Один из погибших был управляющим центра приема беженцев, добавили в организации.
Накануне армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаке по бывшей школе в лагере беженцев Нусейрат в Газе. По утверждению пресс-службы ЦАХАЛ, там находились палестинские радикалы из боевого крыла движения «Хамас».
Согласно данным армии Израиля, бывшая школа использовалась боевиками «для планирования и осуществления террористических атак против войск ЦАХАЛа и государства Израиль». В заявлении ЦАХАЛ подчеркивалось, что перед ударом армия приняла дополнительные меры для минимизации ущерба гражданского населения Газы.