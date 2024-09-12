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Шесть сотрудников БАПОР погибли при авиаударах по лагерю беженцев в Газе

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) сообщило о гибели шести сотрудников организации в результате двух авиаударов по бывшей школе в лагере беженцев Нусейрат в центральном районе сектора Газа.

Источник: РИА "Новости"

«Это самое большое число погибших среди наших сотрудников в результате одного инцидента», — сказано в заявлении БАПОР, размещенном в соцсети Х. Один из погибших был управляющим центра приема беженцев, добавили в организации.

Накануне армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаке по бывшей школе в лагере беженцев Нусейрат в Газе. По утверждению пресс-службы ЦАХАЛ, там находились палестинские радикалы из боевого крыла движения «Хамас».

Согласно данным армии Израиля, бывшая школа использовалась боевиками «для планирования и осуществления террористических атак против войск ЦАХАЛа и государства Израиль». В заявлении ЦАХАЛ подчеркивалось, что перед ударом армия приняла дополнительные меры для минимизации ущерба гражданского населения Газы.