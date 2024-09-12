Что произошло в Иркутске в ночь на 12 сентября 2024: последние новости

В Иркутске только с начала года с алкогольной интоксикацией в Ивано-Матренинскую больницу поступили 40 детей. Школьникам покупали алкоголь взрослые либо они доставали его сами. В тяжелых случаях несовершеннолетних сначала спасали в реанимации, а после стабилизации переводили на стационар.
Братская транспортная прокуратура выяснила, что стало причиной схода двух вагонов пригородного электропоезда. Происшествие произошло еще в начале июля на станции Вихоревка. Оказалось, что в аварии на путях виновата локомотивная бригада и гнилые шпалы.
Из Иркутской области в республику Бурятия с 4 октября начнут ходить рейсовые автобусы. Отправляться транспорт будет через день. Время в пути составит восемь часов, а билет обойдется в 1200 рублей.