«Она все врет!»: Обвиняемый в совращении 14-летней девочки ростовчанин рассказал в суде свою версию

В одном из районов Ростовской под суд пошел 42-летний мужчина, совративший в лесу девочку-подростка. Несмотря на железные доказательства и показания девочки, дончанин так и не признал вину. А его приговорили к серьезному сроку.
СПЕШИЛА ДОМОЙ И ПОЙМАЛА ПОПУТКУ.
Прошлое лето, наверняка, останется в памяти 14-летней школьницы как самое страшное в ее жизни. Тем июльским днем Наташа (все имена изменены, — прим. ред.) гостила у подруги. Девчонки заболтались и не уследили за временем. Когда гостья стала собираться домой, на улице уже темнело.
По всей видимости, девочка боялась, что родители будут ее ругать, поэтому недалеко от понтонного моста поймала попутку. Мужчина за рулем потрепанного автомобиля не вызвал у нее подозрений. Впрочем, в свои беззаботные 14 лет Наташа вообще не замечала в людях плохого.
Она без опаски села на переднее сиденье и думала только об одном — быстрее бы оказаться дома. Путь пролегал рядом с лесной посадкой, в которую и свернул водитель. Оказавшись в безлюдном месте, мужчина, так считает следствие, начал домогаться до пассажирки.
«СТАРАЛСЯ СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ Я УСНУЛА».
Позже девочка скажет родителям и криминалистам, что незнакомец пытался ее душить. Наташе показалось, что напавший хотел пережать сонную артерию.
— Старался сделать так, чтобы я уснула. Но не вышло, — пояснит школьница.
Надругавшись над ученицей, мужчина оставил ее одну в лесополосе и уехал. Заплаканная девочка добралась до дома и рассказала родителям обо всем, что с ней случилось.
Взрослые сразу обратились в полицию. Со слов Наташи криминалисты составили фоторобот и разослали копии по всем райотделам полиции.
ЧТО ПРОИЗОШЛО В ЗАЛЕ СУДА.
Спустя несколько дней дончанина задержали. На него завели дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Выяснилось, что раньше задержанный уже был судим по такой же статье.
— Только тогда потерпевшими были признаны трое несовершеннолетних, — рассказал источник издания.
На суде же обвиняемый вдруг заявил что не виновен: мол, Наташу он и пальцем не тронул.
— Меня оклеветали. Она все врет! — настаивал дончанин и изложил свою версию событий.
Со слов мужчины, девочка, якобы, соврала родителям о надругательстве, чтобы те не наказали ее за то, что загулялась допоздна. Но эта версия рассыпалась как карточный домик.
В итоге, суд признал вину мужчины и приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Однако приговор в законную силу пока не вступил. Это значит, что мужчина еще может его обжаловать.