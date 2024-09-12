«Она все врет!»: Обвиняемый в совращении 14-летней девочки ростовчанин рассказал в суде свою версию

По всей видимости, девочка боялась, что родители будут ее ругать, поэтому недалеко от понтонного моста поймала попутку. Мужчина за рулем потрепанного автомобиля не вызвал у нее подозрений. Впрочем, в свои беззаботные 14 лет Наташа вообще не замечала в людях плохого.