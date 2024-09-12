Кипяток затопил многострадальную улицу Борисенко во Владивостоке

Минувшей ночью во Владивостоке случился серьезный порыв теплотрассы, сообщает ИА PrimaMedia. Недавно отремонтированную улицу Борисенко снова затопило. Подробности озвучили в пресс-службе АО «ДГК».
Напомним, с 9 сентября в дальневосточной столице стартовал третий этап летне-осенних гидравлических испытаний, который включает в себя проверку Фадеевской теплотрассы. До 23 сентября в домах жителей Первомайского района отсутствует горячая вода.
Как уточнили специалисты, в ходе проведения третьего этапа гидравлической опрессовки магистральных тепловых сетей был выявлен дефектный участок на теплотрассе. В результате этого случился буквально настоящий потоп.
Стоит отметить, что за последний месяц улицу Борисенко топит уже второй раз. Первый был связан с прохождением обильных осадков во Владивостоке. Тогда из-за сильных дождей дорогу размыло настолько, что образовались очень глубокие ямы. Из-за этого проезд для автомобилей на этом участке был затруднен.
После ливней полотно привели в порядок в кратчайшие сроки. И вот теперь дорога снова оказалась под водой. Редакция ИА PrimaMedia продолжит следить за развитием событий.