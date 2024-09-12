Кипяток затопил многострадальную улицу Борисенко во Владивостоке

Стоит отметить, что за последний месяц улицу Борисенко топит уже второй раз. Первый был связан с прохождением обильных осадков во Владивостоке. Тогда из-за сильных дождей дорогу размыло настолько, что образовались очень глубокие ямы. Из-за этого проезд для автомобилей на этом участке был затруднен.