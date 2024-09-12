Во Владивостоке мигрант напал на журналиста во время съемки демонтажа ТЦ

Напомним, в Приморье следователи Следственного комитета России задержали двух узбекских мигрантов, обвиняемых в нападении на полицейских при попытке побега. Инцидент произошел 2 августа в центре временного содержания иностранных граждан в городе Артёме. Мигранты предприняли попытку побега и напали на двух сотрудников полиции, применив к ним насилие. Подозреваемые были задержаны и доставлены в отдел СКР для производства следственных действий.