Во Владивостоке мигрант напал на журналиста во время съемки демонтажа ТЦ

Следственный комитет Приморского края организовал доследственную проверку по факту угрозы насилием в адрес журналиста во Владивостоке, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Следкома края.
Инцидент произошел на улице Фадеева, где мигрант бросил металлическое крепежное изделие в сторону корреспондента, занимавшегося видеосъемкой демонтажа здания ТЦ «Союз». Информация о происшествии появилась в социальных сетях 10 сентября и привлекла внимание следственных органов.
Следователи приступили к проведению комплекса проверочных мероприятий, опросу свидетелей и изучению материалов дела для установления всех обстоятельств инцидента и личности подозреваемого.
Решение о возможном возбуждении уголовного дела будет принято по итогам проверки.
Кроме того, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и.о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Евгению Касьянникову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.
Напомним, в Приморье следователи Следственного комитета России задержали двух узбекских мигрантов, обвиняемых в нападении на полицейских при попытке побега. Инцидент произошел 2 августа в центре временного содержания иностранных граждан в городе Артёме. Мигранты предприняли попытку побега и напали на двух сотрудников полиции, применив к ним насилие. Подозреваемые были задержаны и доставлены в отдел СКР для производства следственных действий.