По факту смертельной аварии во Владивостоке было заведено уголовное дело

Во Владивостоке полиция раскрыла детали аварии со смертельным исходом, которая произошла на Адмирала Юмашева. 39-летнего уроженца одной из стран Средней Азии задержали, рассказали в пресс-службе УМВД по Приморью.
По предварительной информации, водитель автобуса ПАЗ VECTOR NEXT ехал со стороны Луговой в направлении Адмирала Кузнецова. В какой-то момент он решил повернуть через две сплошные линии разметки и врезался в мотоцикл, который двигался по встречной полосе.
19-летнего мотоциклиста госпитализировали, но спасти его жизнь не удалось. Что касается водителя, то его задержали, первичное исследование показало отсутствие алкоголя в его организме, также у него взяли анализ на химико-токсикологическую экспертизу.
Прокуратура признала законным заведение по данному факту уголовного дела по статье о нарушении ПДД.
«Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в области пассажирских перевозок, по результатам которой будет принят исчерпывающий комплекс мер реагирования».
Напомним, ранее мы писали о смертельной аварии, которая произошла в Артеме по вине пьяного водителя.