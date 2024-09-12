На похищенные деньги Комсомольского завода замдиректора съездил в отпуск

Ленинским районным судом г. Комсомольска-на-Амуре вынесен обвинительный приговор в отношении Д., гражданина Российской Федерации, работающего директором коммерческой организации, ранее не судимого. Он осужден за мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
В суде установлено, что подсудимый, являясь заместителем генерального директора ООО «РН-Комсомольский НПЗ», в период с 13.08.2018 по 18.11.2019, действуя умышленно, похитил путем обмана выделенные ему на оплату командировочных расходов денежные средства Общества в крупном размере на общую сумму 612 175,04 рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению, израсходовав их на личные цели, не связанные с исполнением своих должностных обязанностей и целей командирования. Сумма ушла на проезд к месту использования отпуска, в том числе по месту проживания членов его семьи в Рязанской области и обратно, чем причинил Обществу материальный ущерб в указанном размере. В судебном заседании подсудимый вину не признал.
Согласившись с мнением государственного обвинителя, суд назначил виновному 3 года лишения свободы, условно, с испытательным сроком в 3 года, со штрафом в размере 30000 рублей. С подсудимого взыскано 612 175 рублей в пользу ООО «РНКомсомольский НПЗ» в счет возмещения причиненного ущерба. Государственное обвинение по делу поддерживала прокуратура г. Комсомольска-на-Амуре.