На похищенные деньги Комсомольского завода замдиректора съездил в отпуск

В суде установлено, что подсудимый, являясь заместителем генерального директора ООО «РН-Комсомольский НПЗ», в период с 13.08.2018 по 18.11.2019, действуя умышленно, похитил путем обмана выделенные ему на оплату командировочных расходов денежные средства Общества в крупном размере на общую сумму 612 175,04 рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению, израсходовав их на личные цели, не связанные с исполнением своих должностных обязанностей и целей командирования. Сумма ушла на проезд к месту использования отпуска, в том числе по месту проживания членов его семьи в Рязанской области и обратно, чем причинил Обществу материальный ущерб в указанном размере. В судебном заседании подсудимый вину не признал.