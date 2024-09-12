Обвиняемая в убийстве Дарьи Дугиной служила в ВСУ

Как отмечает РЕН ТВ, позже ФСБ выяснила, что у Вовк был подельник — Богдан Цыганенко. По предварительным данным, именно он получил новые номера для машины, на которой в России перемещалась Вовк, и помог ей их поставить. Кроме того, мужчина арендовал гараж, в котором они вместе с исполнительницей преступления собирали бомбу.