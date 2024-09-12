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Защита заявила о плохом здоровье фигуранта дела о некачественных сухпайках

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Адвокаты Валерия Ковалевича, фигуранта дела о поставках некачественного питания для нужд министерства обороны России, считают, что их подзащитному нельзя находиться в СИЗО из-за серьезных проблем со здоровьем, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Стороной защиты получено заключение специалиста, согласно выводам которого в настоящее время нет видов терапии, способных обеспечить полное выздоровление Ковалевича В. Я. от имеющихся у него серьёзных заболеваний, однако правильно подобранная диета и адекватная терапия продлевают и повышают качество жизни больного», — сказано в документе.

Отмечается, что проведение данной терапии Ковалевичу в условиях СИЗО невозможно. Защита подала жалобы на решение о продлении ареста, но апелляция отклонила их.

Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России. Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний.

Бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение.