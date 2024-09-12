Страшный пожар во Владивостоке унес жизнь 30-летней женщины

Трагический пожар унес жизнь женщины во Владивостоке, сообщает ИА Primamedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю. Дознаватели ведомства выясняют причины случившегося.
Звонок поступил ранним утром четверга — горел одноэтажный многоквартирный дом на Клубной в поселке Трудовое. Незамедлительно к месту были направлены огнеборцы. На момент прибытия пожарных из окна одной из квартир вырывалось пламя, шел густой черный дым.
«В результате пожара квартира повреждена огнем на площади около 60 квадратных метров», — уточнили в МЧС.
Кроме того, брандмейстеры обнаружили в одной из квартир тело погибшей женщины 1994 года рождения. На месте работает психолог МЧС России.
Причина пожара и ущерб устанавливаются, дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории проводят проверку по факту пожара.
Напомним, накануне в Дальнегорске рядом со школой произошел серьезный пожар — полыхал склад стройматериалов. По версии прокуратуры, возгорание могло стать результатом поджога.