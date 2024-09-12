Страшный пожар во Владивостоке унес жизнь 30-летней женщины

Звонок поступил ранним утром четверга — горел одноэтажный многоквартирный дом на Клубной в поселке Трудовое. Незамедлительно к месту были направлены огнеборцы. На момент прибытия пожарных из окна одной из квартир вырывалось пламя, шел густой черный дым.