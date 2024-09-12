19-летний студент хотел совершить акт терроризма в Нижнеилимском районе

В Иркутской области 19-летний парень отправится на скамью подсудимых за желание устроить террористическое нападение. Как сообщили в ГУ МВД, прокуратуре и СК региона, о планировании преступлении стало известно правоохранителям, после лекции в одном из учебных заведений Железногорска-Илимского. Оказалось, что местный житель поддерживает одно из запрещенных террористических движений, пропагандирует и вербует в интернете людей.
— При этом фигурант определил дату совершения преступления, приобрел предметы, с использованием которых планировал совершить противоправные действия, тем самым создал необходимые условия для подготовки к совершению террористического акта в одном из торговых центров города, — поделились в СУ СКР области.
Также парень говорил о желании совершить массовое убийство на территории города. Ему даже удалось убедить одного человека присоединится к деятельности запрещенной организации. Следователи СК совместно в полицейскими и СОБРом Росгвардии злоумышленник был задержан в январе 2024 года. Сейчас он находится под стражей.
Во время следствия была собрана достаточная доказательная база и дело передали для рассмотрения во второй Восточный окружной военный суд.