19-летний студент хотел совершить акт терроризма в Нижнеилимском районе

Также парень говорил о желании совершить массовое убийство на территории города. Ему даже удалось убедить одного человека присоединится к деятельности запрещенной организации. Следователи СК совместно в полицейскими и СОБРом Росгвардии злоумышленник был задержан в январе 2024 года. Сейчас он находится под стражей.