Алексей Макеев: «Во втором периоде против “Авангарда” вышел совсем другой “Амур”

«Авангард» 11 сентября уступил дома в игре чемпионата КХЛ «Амуру» 2:3 по буллитам. Ассистентом одного из голов здесь был форвард Алексей Макеев. Он и дал оценку встречи в комментарии для «КП Омск».
— Как считаете, насколько хорошие были шансы в этой домашней серии выиграть все ее четыре матча?
— Шансы на победу есть всегда. В каждом матче. Но просто сегодня получилось так: в первом периоде мы доминировали, почувствовали, что можем хорошо играть в атаке. Где-то нас захлестнули эмоции. И с этим мы не справились. Честно признаюсь.
— Первый период команду убаюкал или слишком успокоил — в ситуации 2:0?
— Нет. Наоборот, у нас было бодрое ощущение, это эмоции. Просто мы где-то больше свалились в атаку, чем в оборону.
— Как показалось, во втором периоде было очень много шансов забить еще. Чего все же не хватило?
— Можно сказать, на этот период вышел другой соперник. Он уже не только оборонялся, но и хорошо, старательно атаковал. По сути у него удался вариант «лучшая оборона — это нападение». Явно тренеры и игроки «Амура» хорошо поговорили в раздевалке в перерыве.
— Насколько реально было сохранить в третьем периоде хотя бы 2:1 в свою пользу? То есть не дать сопернику забить, когда он атаковал вшестером, сняв вратаря?
— В концовке он уже совершил навал, добился своего. Увы, мы не смогли удержать нужный счет.
— Какие один-два главных вывода из сегодняшней неудачи на будущее?
— Хороший урок для нас всех о том, что, ведя в счете, нужно не только играть в атаке, но отрабатывать в обороне. А в целом хорошая домашняя серия, и в ней было много положительных моментов. Надо бывать готовым и к тому, например, когда вот так соперник выходит на второй период совсем другим. Более сильным. Такое тоже нужно уметь предвидеть и этому противодействовать.
Далее «ястребы» сыграют в Новосибирске против «Сибири» 15 сентября.