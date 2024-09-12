Алексей Макеев: «Во втором периоде против “Авангарда” вышел совсем другой “Амур”

— Хороший урок для нас всех о том, что, ведя в счете, нужно не только играть в атаке, но отрабатывать в обороне. А в целом хорошая домашняя серия, и в ней было много положительных моментов. Надо бывать готовым и к тому, например, когда вот так соперник выходит на второй период совсем другим. Более сильным. Такое тоже нужно уметь предвидеть и этому противодействовать.