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В Челябинске задержали мужчину, откусившего часть уха студенту

Он признал свою вину.

Челябинские полицейские нашли мужчину, который в драке откусил часть уха 19-летнему студенту. Об этом пишет 74.ru со ссылкой на УМВД по городу.

Сообщается, что 35-летний мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Свою агрессию он объяснить не смог, сказал, что конфликт начался внезапно. Процессуальное решение полицейские примут после установления степени вреда, который он причинил здоровью потерпевшего.

Напомним, инцидент произошёл в пивном магазине на улице Бейвеля. Посетителю не понравилась татуировка на лице одного из парней. Разгорелся конфликт, который продолжился на улице. В пылу драки мужчина откусил у друга юноши с тату часть уха.