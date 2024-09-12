В Челябинске задержали мужчину, откусившего часть уха студенту

Сообщается, что 35-летний мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Свою агрессию он объяснить не смог, сказал, что конфликт начался внезапно. Процессуальное решение полицейские примут после установления степени вреда, который он причинил здоровью потерпевшего.