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Работу подпольной нарколаборатории пресекли в Иркутской области

Сотрудники УФСБ России по Иркутской области пресекли незаконную деятельность жителя Усольского района по организации нарколаборатории, изготовлению синтетических наркотиков в особо крупном размере и их незаконном сбыте через интернет.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе УФСБ России по Иркутской области, мужчину задержали в частном доме в посёлке Мальта, переоборудованном под химическую лабораторию. В его хозяйственной постройке и автомобиле подозреваемого, а также в тайнике нашли расфасованное химическое вещество общим весом 85 килограммов. Его наркотическую природу подтвердила физико-химическая экспертиза.

Возбуждено уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере. Обвиняемого заключили под стражу. Ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного заключения. Выявляются иные причастные к работе нарколаборатории люди.

ФСБ