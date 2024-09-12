Работу подпольной нарколаборатории пресекли в Иркутской области

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе УФСБ России по Иркутской области, мужчину задержали в частном доме в посёлке Мальта, переоборудованном под химическую лабораторию. В его хозяйственной постройке и автомобиле подозреваемого, а также в тайнике нашли расфасованное химическое вещество общим весом 85 килограммов. Его наркотическую природу подтвердила физико-химическая экспертиза.
Возбуждено уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере. Обвиняемого заключили под стражу. Ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного заключения. Выявляются иные причастные к работе нарколаборатории люди.