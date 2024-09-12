ВС России уничтожили в Мемрике Abrams и другую западную технику ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка М1 Abrams производства США и сожженной техники ВСУ западного производства на окраине села.
«Подразделения группировки войск “Центр” 9 сентября 2024 года освободили населенный пункт Мемрик на авдеевском направлении зоны проведения СВО… В ходе боев подразделения группировки войск “Центр” уничтожили десятки единиц военной техники ВСУ, в том числе иностранный танк Abrams, различные боевые бронированные машины западного производства», — сообщили в МО.
Отмечается, что подразделения ВС РФ заходили в село мелкими группами, держась ближе к всевозможным укрытиям, проходя блиндажи, замаскированные в лесополосах. Все действия осуществлялись под контролем расчетов БПЛА с постоянным взаимодействием с артиллерией группировки, авиацией и другими подразделениями. Мощную огневую поддержку штурмовым группам составили расчеты ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из лесопосадок.
В оборонном ведомстве добавили, что в ходе наступления было уничтожено множество дронов ВСУ различного типа, в том числе больших промышленных гексакоптеров, переделанных под военные цели.
«Сходу зашли, конечно, сопротивление было, но оно незначительно и, собственно, освободили, продвинулись и отбросили противника от населенного пункта. В Мемрике как такового сопротивления противника не было, потому что военнопленные, которые были, они сказали, что даже не ожидали, что мы там», — рассказал командир медицинского отделения штурмового отряда с позывным «Медуза».