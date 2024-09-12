ВС России уничтожили в Мемрике Abrams и другую западную технику ВСУ

«Сходу зашли, конечно, сопротивление было, но оно незначительно и, собственно, освободили, продвинулись и отбросили противника от населенного пункта. В Мемрике как такового сопротивления противника не было, потому что военнопленные, которые были, они сказали, что даже не ожидали, что мы там», — рассказал командир медицинского отделения штурмового отряда с позывным «Медуза».