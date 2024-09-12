Юноша из Нижнеилимского района хотел напасть на торговый центр

Молодой человек состоял в международном молодежном движении, запрещенном в России как террористическое. Следствие считает, что он пропагандировал деятельность этого движения в интернете. Но этого было мало, и парень решил реализовать свои убеждения на практике: спланировал вооруженное нападение на торговый центр, приобрел соответствующую убеждениям экипировку и нашел соучастника с оружием.