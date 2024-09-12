Юноша из Нижнеилимского района хотел напасть на торговый центр

Молодой человек состоял в международном молодежном движении, запрещенном в России как террористическое. Следствие считает, что он пропагандировал деятельность этого движения в интернете. Но этого было мало, и парень решил реализовать свои убеждения на практике: спланировал вооруженное нападение на торговый центр, приобрел соответствующую убеждениям экипировку и нашел соучастника с оружием.
К счастью, ужасные планы были пресечены, парня задержали сотрудники полиции и Следственного комитета. Вину свою он признал. Ему вменяют преступления против общественной безопасности по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205.5, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, дело направлено во 2-й Восточный окружной военный суд.