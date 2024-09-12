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Юноша из Нижнеилимского района хотел напасть на торговый центр

Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя Нижнеилимского района, который планировал вооруженное нападение на торговый центр.

Источник: ТГ-канал прокуратуры Иркутской области

Молодой человек состоял в международном молодежном движении, запрещенном в России как террористическое. Следствие считает, что он пропагандировал деятельность этого движения в интернете. Но этого было мало, и парень решил реализовать свои убеждения на практике: спланировал вооруженное нападение на торговый центр, приобрел соответствующую убеждениям экипировку и нашел соучастника с оружием.

К счастью, ужасные планы были пресечены, парня задержали сотрудники полиции и Следственного комитета. Вину свою он признал. Ему вменяют преступления против общественной безопасности по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205.5, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, дело направлено во 2-й Восточный окружной военный суд.