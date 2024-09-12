«Оказываются при смерти из-за кариеса и ломают челюсти на самокатах»: врач рассказала о буднях экстренной стоматологии

— Из сельской местности приехала женщина с сильной зубной болью и красным, распухшим до огромных размеров подбородком. Оказалось, что мучения она терпела четыре дня, так как не с кем было оставить детей. Стало понятно, что это флегмона. Простыми словами, гниение зубов запустило воспалительный процесс, гной вдоль кровеносных сосудов распространился вниз к шее. Еще немного времени, и можно было готовиться к самому худшему исходу, ведь болезнь опасна тяжелым течением и большим риском осложнений.