«Оказываются при смерти из-за кариеса и ломают челюсти на самокатах»: врач рассказала о буднях экстренной стоматологии

Одна моя подруга, назовем ее Маша, всегда мечтала лечить людей и спасать жизни. Получив диплом терапевта и готовясь к ординатуре, она начала работать в кабинете экстренной стоматологии (она же челюстно-лицевая хирургия). Чего только за это время она не повидала. О том, с чем приходится сталкиваться, приятельница согласилась поделиться с читателями КП — Иркутск.
— Можно выделить несколько основных категорий пациентов экстренной стоматологии. Здесь их между собой называют «постоянниками». Первые — это мужчины, пренебрегающие правилами безопасностями. Приехал как-то парень с осколком циркулярной пилы в полутора сантиметрах от глаза. С ним был начальник, который рассказал, что подчиненный что-то пилил, а оно взорвалось. Вот диск и разлетелся на осколки. Очков на работяге, конечно, не было. То, что глаз не пострадал — огромное везение.
Еще одна категория частых «клиентов» травмпунктов — любители езды на электросамокатах. С двухколесных коней лихачи начинают падать в мае, а заканчивают лишь в октябре. К сожалению, многие поздно осознают, что такая поездка может обернуться многомиллионным лечением и последствиями на годы.
— Ночью к нам поступила девушка. В темноте она не заметила бордюр, из-за чего на скорости зацепилась колесом и полетела на асфальт. Удар пришелся на лицо. Челюсть была сломана в двух местах, зубов практически не осталось. При этом, каталась она трезвой.
С похолоданием начинается гололед, и кабинет челюстно-лицевой хирургии вновь не пустует.
— Чаще всего калечатся женщины в неудобной обуви, либо на каблуках. Поскользнуться легко, а вот сгруппироваться во время падения практически невозможно. Поэтому приходится выбирать: пожертвовать рукой или лицом. У самых невезучих страдает и то, и другое.
Пока люди продолжают халатно относиться к гигиене зубов, у стоматологов всегда будет работа. А вот, если случай запущенный, за дело придется взяться челюстно-лицевому хирургу.
— К сожалению, это не редкость, а тенденция. Обращаются мужчины и женщины 30−35 лет, а у них на весь рот 3−4 зуба. И те больные. Особенно удивляет, когда с подобной ситуацией обращаются девушки с ресничками, маникюром и увеличенными губами. На вопрос: «почему не лечили раньше?» они обычно отвечают «дорого» или «некогда».
Также Маша поделилась историей, когда кариес едва не стал причиной трагедии.
— Из сельской местности приехала женщина с сильной зубной болью и красным, распухшим до огромных размеров подбородком. Оказалось, что мучения она терпела четыре дня, так как не с кем было оставить детей. Стало понятно, что это флегмона. Простыми словами, гниение зубов запустило воспалительный процесс, гной вдоль кровеносных сосудов распространился вниз к шее. Еще немного времени, и можно было готовиться к самому худшему исходу, ведь болезнь опасна тяжелым течением и большим риском осложнений.
Женщине экстренно вскрыли воспаление, а после наложили крупный шов вдоль подбородка и установили специальные трубки для оттока жидкости. Мягко говоря, зрелище не для слабонервных. После этого пациентку направили в реанимацию.
— Мне кажется, если я попаду в ад, это будет травмпункт второго января, — шутит собеседница КП-Иркутск. — Толпа недовольных людей, устойчивый запах перегара, уже застарелые переломы, крики и даже драки за место в очереди. К счастью, такое бывает лишь раз в году, но день, кажется, тянется вечно.
Покалеченные пиротехникой пальцы после боя курантов уже никого не удивляют. Зато находятся те, кто приходит с чем-то новеньким. К примеру, с «татуировками» от фейерверков. Как это? Хмельные приятели принимаются устанавливать батарею салютов, но «конструкция» заваливается набок и стреляет прямо в толпу друзей. Искры, попадая на кожу, оставляют черные следы, которые ничем не смываются, словно наколки. Особенно досадно, когда пятна остаются прямо на лице.
— Конечно, их можно удалить лазером, что долго, дорого и уже не так весело, как запускать салют.