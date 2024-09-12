В Иркутской области выросло число алкогольных отравлений детей

Такие цифры озвучила пресс-служба медучреждения, передает ИА «ТК Город».
«Самому младшему пациенту — всего 9 лет. Лечение в стационаре ребенок проходил уже дважды. Добывает алкоголь мальчик сам — он ворует его в супермаркетах. Ребенок признался, что однажды украл коньяк и шампанское сразу», — рассказывают врачи, отмечая, что у каждого юного пациента своя история.
Так, к примеру, 15-летний парень чудом остался жив, поступив в реанимацию с 5,1 промилле алкоголя в крови. На край могилы его привел спор с приятелями: он выпил залпом литр самогона и, когда его откачали, «сокрушался, что проспорил пари — по его условиям, он должен быть выпить два литра».
А две 10-летние девочки, перед тем как попасть в больницу, отдыхали на берегу речки, распивая алкоголь в компании взрослого мужчины, которого они попросили купить «огненной воды».
Врачи вынуждены констатировать: далеко не все юные «алконавты» извлекают урок из произошедшего с ними:
«Трижды проходила лечение в отделении острых отравлений девочка 14 лет. Парадоксально, но первый раз госпитализации после распития спиртных напитков научила ребенка не отказу от алкоголя, а способу выйти из этого состояния: поймать такси и сказать водителю адрес: отделение токсикологии Ивано-Матренинской детской клинической больницы».