В Иркутской области выросло число алкогольных отравлений детей

Так, к примеру, 15-летний парень чудом остался жив, поступив в реанимацию с 5,1 промилле алкоголя в крови. На край могилы его привел спор с приятелями: он выпил залпом литр самогона и, когда его откачали, «сокрушался, что проспорил пари — по его условиям, он должен быть выпить два литра».