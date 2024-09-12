Взятки, отмывание денег и злоупотребление полномочиями. В Иркутске экс-главе Минздрава региона озвучили приговор

В Иркутске прошло еще одно заседание по делу бывшего министра здравоохранения региона. Его обвиняют во взятках, отмывании денег и злоупотреблении полномочиями. Напомним, экс-министра задержали следователи в ноябре 2022 года. В январе 2024 уже начался судебный процесс. До этого мужчина все время находился под арестом.
— Суд установил, что в 2021 году подсудимый, занимая должность министра здравоохранения Иркутской области, зная о предстоящей закупке медицинского оборудования для областной клинической больницы, предоставил конкурентные преимущества коммерческой организации. Затем его соучастники поставили в медицинское учреждение оборудование по заведомо завышенной стоимости. В результате бюджету региона причинен ущерб на сумму более 14 млн рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.
Уже в феврале 2022 года экс-министр получил взятку в размере семи миллионов рублей за победу на аукционе по закупке оборудования для 35 медицинских учреждений области. Немного раньше он также взял один миллион рублей за сохранение на должности одного из главврачей больницы в регионе. Чтобы полученные деньги не вызвали подозрений, он решил их «отмыть» через куплю-продажу ценных бумаг и вследствие покупку квартиры в Москве за более чем восемь миллионов. В четверг, 12 сентября 2024, Кировский районный суд озвучил приговор бывшему работнику системы здравоохранения.
— Он признан виновным ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), его соучастники — по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), — поделились прокуратуре региона.
Сбором доказательной базы занимались служащие УФСБ и ГУ МВД Иркутской области. С учетом мнения гособвинителя бывшего главу Минздрава области признали виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Также он обязан выплатить штраф в размере 80 миллионов рублей. И в течение 15 лет не сможет занимать определенные должности. Экс-министр был взят под стражу в зале суда.
— Соучастники возместили причиненный мошенничеством ущерб в размере более 14,2 млн рублей. Ранее еще один соучастник в мошенничестве, заключивший соглашение о сотрудничестве, осужден к 3,5 годам лишения свободы условно со штрафом 700 тыс. рублей, — сообщили в прокуратуре региона.
Стоит отметить, что фирму, которая занималась поставкой медицинского оборудования, в чьих интересах как раз и была передана взятка — оштрафована на 20 миллионов рублей.