Взятки, отмывание денег и злоупотребление полномочиями. В Иркутске экс-главе Минздрава региона озвучили приговор

Уже в феврале 2022 года экс-министр получил взятку в размере семи миллионов рублей за победу на аукционе по закупке оборудования для 35 медицинских учреждений области. Немного раньше он также взял один миллион рублей за сохранение на должности одного из главврачей больницы в регионе. Чтобы полученные деньги не вызвали подозрений, он решил их «отмыть» через куплю-продажу ценных бумаг и вследствие покупку квартиры в Москве за более чем восемь миллионов. В четверг, 12 сентября 2024, Кировский районный суд озвучил приговор бывшему работнику системы здравоохранения.