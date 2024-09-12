Перенесла инсульт и стала дальнобойщицей: как блогер кукольной внешности перегоняет 8-тонный тягач через всю Россию

«Вы водитель?! Точно?», — заливаясь от смеха, переспросил таможенник на границе с Китаем. И тут же поспешил подозвать еще пятерых коллег, чтобы они посмотрели на необычного водителя. Не каждый день увидишь симпатичную женщину с кукольной внешностью, которая приехала за многотонной фурой. Анастасия Туман — многомиллионный автоблогер. За 32-летней дивой следит 2,3 млн подписчиков. А теперь Настя — еще и дальнобойщик. Из Китая перевезла машину — восьмитонный тягач. И прямо на нем приехала в Иркутск на встречу к фанатам. Подробности — в материале КП-Иркутск.
«Тебе уже 18, а водительских прав нет», — 14 лет назад эту фразу, которая и дала старт увлечению Анастасии, произнес ее будущий супруг Александр Туман. Он и зажег любовь к авто у нее, когда посадил за руль своей машины. Хотя по образованию девушка экономист.
«У тебя никогда не получится сдать на права. Ты даже тронуться с места не можешь!», — заявил Александр. Но Настя фразу приняла как вызов. Попросила помощи у мамы, и та оплатила занятия в автошколе. Получив права, Анастасия устроилась помощником механика на станцию технического обслуживания. Затем через несколько лет опыта в автосервисе, переехали на Дальний Восток. Там Настя стала ремонтировать уже японские машины. А после, с мужем, занялась съемками видео про автомобили. Следом и новые проекты: один из них — автодевчонки. Его суть — женщины показывают, что разбираются в машинах не хуже мужчин. Настя даже успела примерить на себя роли авторазборщика и эвакуаторщика.
В 2022 году Туман успела поработать новой ведущей шоу «Утилизатор» на канале «Че!».
А в 2023 Настя и Александр везли два автомобиля из Владивостока в Москву. Каждый за своим рулем. А во время остановки в Благовещенске блогеры встретили фанатов.
«Было бы круто, если бы вы показали, как из Китая пригоняют большегрузы в Россию», — подметил подписчик во время беседы. Тогда Анастасия и загорелась идеей.
— У меня принцип по жизни кидать себе различные вызовы, чтобы проверить насколько выносливая и стойкая. Такой вот у меня характер! Правда, не было мысли самой везти фуру. Думала, поеду с водителем через границу, а по России хотела путь разделить с одной из трех подруг, которые работают на грузовой технике. Но приятельницы в силу обстоятельств отказались. Ведь это и опасно к тому же.
Предстояло получить водительские права категории С, чтобы сесть за руль грузового автомобиля. Сдать экзамены получилось со второй попытки. А на открытие прав ушло полгода. Ведь у блогера случился инсульт в мае 2024 года. Шло долгое восстановление. Однако Анастасия не забывала о мечте. Сейчас блогер взялась за свое здоровье. Посещает спортзалы и следует рекомендациям врача.
— В июле 2024 года права были у меня на руках. Тогда и началась подготовка к поездке в Китай. Правда, родители и муж были против.
«Зачем? Это же невероятно сложно!», — пытались отговорить близкие Настю.
— Хочется жить жизнь! Я не застрахована от второго инсульта, который может стать последним. И так хочется воплотить мечты в реальность.
Поэтому Настя улетела в Хабаровск за водительской визой, которая необходима на таможне. Получала ее как работник одной из компаний, которая купила седельный тягач весом в 8 тонн. Его требовалось перевезти из китайского города Хэйхэ в Санкт-Петербург.
— Из Благовещенска выехала на пароме в Хэйхэ. А обратно нужно было выезжать уже на тягаче через границу. Боялась, что пойдет все не по плану и меня не выпустят. Но, к счастью, все обошлось без происшествий.
В дороге Анастасия находится уже больше недели. Проходит рейс не без проблем. К примеру, работодатель против того, чтобы делилась с подписчиками секретами их сферы. Местами разочаровывают дороги. Блогер отмечает, что на некоторых участках особенно сложно управлять тягачом. Особенно нелегким путь выдался от Читы до Улан-Удэ. Настя признается, что собирала сзади себя огромные пробки из автомобилей. А вот путь к Иркутску усложняли крутые повороты и серпантин.
— Приглядывает за мной супруг, который едет сзади на легковой машине. Однако ночую одна в кабине. А муж останавливается в гостиницах по дороге. После инсульта не хотел одну отпускать. Да и я в пути соблюдаю рекомендации врача: правильно питаюсь, пью много воды, каждые два часа останавливаюсь на разминку. Однако до тысячи километров в день проезжаю.
Ночует Настя в машине. В кабине из удобств спальное место, холодильник и автономный отопитель. Для Насти это не проблемы, а дорожная романтика. А питается в придорожных кафе. Смотрит, чтобы у заведения было как можно больше фур. Ведь для нее это показатель хорошей и вкусной еды.
— Когда выхожу из огромной кабины, некоторые, конечно, удивляются. Но большинство людей, в особенности мужчины, мои подписчики, которые следят за мной, и сразу узнают. С радостью делятся разными лайфхаками. К примеру, показали приложение, где можно найти в пути места для остановок — перекусить, постирать вещи, подремонтировать машину.
Путь у Анастасии впереди долгий. Однако девушка уже планирует везти следующий тягач. А в будущем хочет получить категорию Е, чтобы были права и на прицеп. После Настя мечтает съездить во Вьетнам, Индию и Африку, чтобы узнать их авторынок и рассказать подписчикам о их транспорте.