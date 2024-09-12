Перенесла инсульт и стала дальнобойщицей: как блогер кукольной внешности перегоняет 8-тонный тягач через всю Россию

«У тебя никогда не получится сдать на права. Ты даже тронуться с места не можешь!», — заявил Александр. Но Настя фразу приняла как вызов. Попросила помощи у мамы, и та оплатила занятия в автошколе. Получив права, Анастасия устроилась помощником механика на станцию технического обслуживания. Затем через несколько лет опыта в автосервисе, переехали на Дальний Восток. Там Настя стала ремонтировать уже японские машины. А после, с мужем, занялась съемками видео про автомобили. Следом и новые проекты: один из них — автодевчонки. Его суть — женщины показывают, что разбираются в машинах не хуже мужчин. Настя даже успела примерить на себя роли авторазборщика и эвакуаторщика.