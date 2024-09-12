Экс-главу минздрава Приангарья приговорили к 18 годам колонии за взятку

ИРКУТСК, 12 сен — РИА Новости. Суд в Иркутске приговорил к 18 годам колонии строгого режима и крупному штрафу бывшего министра здравоохранения Приангарья Якова Сандакова, сообщает СУСК по Иркутской области.
Сандаков в 2022 году был арестован в Иркутске по решению суда. По данным следствия, он помог одной из коммерческих организаций получить госконтракт на поставку медоборудования. В результате аффилированная с участниками аукциона фирма закупила его по завышенной стоимости, чем нанесла государству ущерб более 14 миллионов рублей. Деньгами Сандаков и сообщники распорядились по своему усмотрению.
По данным Иркутской областной прокуратуры, в феврале 2022 года чиновник получил 7 миллионов рублей от руководителей организации-поставщика за конкурентные преимущества на аукционе по закупке эндоскопического оборудования для региональных учреждений здравоохранения. Еще раньше он получил взятку в размере одного миллиона рублей за продление полномочий руководителю подведомственного медицинского учреждения.
Для легализации этих средств осужденный, совершив ряд операций по купле-продаже ценных бумаг на бирже, приобрел квартиру в Москве стоимостью более 8 миллионов рублей.
В среду суд в Иркутске признал Сандакова виновным в получения взятки в особо крупном размере и отмывании денежных средств.
«Суд признал Якова Сандакова виновным в инкриминируемых ему деяниях и с учетом собранной доказательственной базы назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 80 миллионов рублей, а также с конфискацией квартиры, приобретенной на полученные взятки», — говорится в сообщении.
Его соучастникам — руководителям коммерческой организации также назначено наказание в виде лишения свободы. Директор приговорен к 4,5 годам колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей, коммерческий директор — к 4 годам с отбыванием в колонии общего режима и штрафу 500 тысяч рублей. Также в ходе следствия они возместили государству нанесенный ущерб в размере более 14 миллионов рублей.