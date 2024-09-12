Экс-главу минздрава Приангарья приговорили к 18 годам колонии за взятку

Сандаков в 2022 году был арестован в Иркутске по решению суда. По данным следствия, он помог одной из коммерческих организаций получить госконтракт на поставку медоборудования. В результате аффилированная с участниками аукциона фирма закупила его по завышенной стоимости, чем нанесла государству ущерб более 14 миллионов рублей. Деньгами Сандаков и сообщники распорядились по своему усмотрению.