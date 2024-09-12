Пассажир ВАЗ погиб в ДТП с лосем возле Серова

Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
ВАЗ-2110 ехал из Серова в Карпинск. По предварительным данным, водитель автомобиля совершил наезд на лося, который перебегал дорогу. После этого легковушка вылетела в кювет.
В результате аварии погиб пассажир ВАЗ 1986 года рождения. Водитель и второй пассажир не пострадали. Животное погибло.
Авария произошла в зоне действия дорожного знака 1.27 ПДД РФ «Дикие животные». Материалы по ДТП направят в Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области для принятия мер за причинение вреда окружающей среде.
«Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении по загородным трассам из-за рисков появления диких животных, которые проявляют особую активность на рассвете и закате, часто движутся в условиях сумерек и темноты», — добавили в ведомстве.
«МК-Урал» ранее писал, что свердловских водителей предупредили об опасности — с наступлением осени на трассы региона всё чаще стали выходить лоси. Причина — начало гонного сезона, во время которого сохатые активно перемещаются.
В августе на территории региона произошло 55 ДТП с участием животных. Наибольшее количество подобных аварий зафиксировано в Белоярском, Богдановичском и Сысертском районах.