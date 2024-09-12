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Пассажир ВАЗ погиб в ДТП с лосем возле Серова

Вечером 11 сентября на 25 километре трассы Серов — Североуральск — Ивдель произошла дорожная авария, в которой погибли пассажир ВАЗ и дикое животное.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

ВАЗ-2110 ехал из Серова в Карпинск. По предварительным данным, водитель автомобиля совершил наезд на лося, который перебегал дорогу. После этого легковушка вылетела в кювет.

В результате аварии погиб пассажир ВАЗ 1986 года рождения. Водитель и второй пассажир не пострадали. Животное погибло.

Авария произошла в зоне действия дорожного знака 1.27 ПДД РФ «Дикие животные». Материалы по ДТП направят в Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области для принятия мер за причинение вреда окружающей среде.

«Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении по загородным трассам из-за рисков появления диких животных, которые проявляют особую активность на рассвете и закате, часто движутся в условиях сумерек и темноты», — добавили в ведомстве.

«МК-Урал» ранее писал, что свердловских водителей предупредили об опасности — с наступлением осени на трассы региона всё чаще стали выходить лоси. Причина — начало гонного сезона, во время которого сохатые активно перемещаются.

В августе на территории региона произошло 55 ДТП с участием животных. Наибольшее количество подобных аварий зафиксировано в Белоярском, Богдановичском и Сысертском районах.