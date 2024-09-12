Мост разрушился в Хабаровском крае

11 сентября на 303 км «Селихино — Николаевск-на-Амуре» из-за проезда большегрузного транспорта, превышающего допустимые нормы, разрушился мост через реку Дуй, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.