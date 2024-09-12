Мост разрушился в Хабаровском крае

11 сентября на 303 км «Селихино — Николаевск-на-Амуре» из-за проезда большегрузного транспорта, превышающего допустимые нормы, разрушился мост через реку Дуй, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
Незамедлительно были введены ограничения на проезд транспорта массой свыше 13 тонн.
На место выехали представители КГКУ «Хабаровскуправтодор», подрядной организации, осуществляющей содержание мостового сооружения. Специалисты занялись вопросом обеспечения проезда. О случившемся уведомлены службы ЕДДС и ГИБДД.
Сейчас дорожники ведут работы по устройству объездной дороги у мостового сооружения, далее начнутся восстановительные работы.
Завершить устройство объезда планируется 16 сентября.
Капитальный ремонт моста включен в план ремонта на 2025 год.